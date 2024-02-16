上周496例染甲型或乙型流感病毒　死亡個案佔20宗

衞生防護中心公布最新一期新冠及流感速遞，香港自1月初踏入冬季流感季節。最新監測數據顯示，流感病毒檢測陽性比率較前一周上升，而流感相關入院率仍高於基線水平。本月4日至10日內，收集7,777個呼吸道樣本中，有496個樣本，即6.38%對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應，低於9.21%的基線水平，但較前一周錄得的5.22%為高。當中29宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案中，死亡個案佔20宗。29宗成人個案中，有4人已知曾接種流感疫苗。至於本月11日至14日，有8宗死亡個案。

本月4日至14日期間，共有2宗兒童流感相關併發症個案，患者分別是一名3歲女童及一名11歲男童，分別出現嚴重肺炎及腦炎，其中3歲女童沒有接種過疫苗，兩人均確診感染甲型H3流感病毒。

新冠病毒方面，截至2月14日，本地新冠病毒活躍程度有輕微上升。新增對嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2核酸檢測陽性的數目為644個，對比前一周該值為615個。變種病毒監測，JN.1已成為最流行的變種異病毒株。然而，目前未有證據顯示JN.1會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。