外勞司機合格率升至近6成　業界指會就常見錯誤重點特訓

政府去年批准公共小巴及客車行業輸入外勞司機，惟其合格率引起關注，截至上月15日約91名外勞司機到港，56名參加駕駛考試的司機中只有22人合格，合格率不足4成。而根據運輸署最新數字，截至本月6日，已抵港的205名外勞司機中約157人已參與考試，93人取得合格成績，合格率增至59.2%。不過署方亦指與獲批配額數目相比，現時參與駕駛考試的人數只佔一小部分，故及格率不宜視作有效統計數據。

西貢（1.2號）（專線）小巴有限公司總經理馮致華指出，愈來愈多外勞司機參加駕駛考試，可得知那些是常見錯誤，可安排車輛及司機作重點特訓，並讓外勞司機在路試線路多加練習，熟悉環境。而即使通過考試，司機亦需一至兩星期熟悉所駕駛的小巴路線，尤其留意多人上落的位置，日後亦會派員坐車及在小巴上安裝攝錄機以評估外勞司機的駕駛表現。他舉例指有司機會因超車時未檢查右邊是否有車輛而不合格，公司將會安排重考，至於如重考亦再不合格，馮致華指會視乎司機的表現酌情處理，

非專利巴士聯會主席、永東直巴副總經理蔡順基則指其公司的外勞司機還未到，但亦得悉首批跨境巴士司機的考試合格率超過5成，認為或與心理較緊張有關，他指聘請的都是有經驗的司機，公司亦會針對容易考試失誤地方加強培訓。