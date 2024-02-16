涉處理案件偽造及意圖妨礙司法公正　男警准保釋3.7交區院處理

深水埗警區重案組人員在調查一宗詐騙案件期間，懷疑有人妨礙司法公正。該案件其後交由西九龍總區重案組人員調查，並於去年8月25日在青衣區拘捕一名男警務人員，涉嫌在處理10宗案件時涉偽造及意圖妨礙司法公正。經諮詢法律意見後，該男警被控偽造及在公職中行為失當共兩罪，案件今早（16日）於九龍城裁判法院再訊。控方表示已準備好轉介往區院處理的文件，裁判官把案件押後至3月7日交由區院處理，被告獲准繼續保釋。

被告黃耀聰（32歲），報稱為警員，現時已被停職。控罪指，被告於2022年11月4日與5日之間，在香港製造虛假文書，即一份日期為2022年11月5日據稱由周姓女子作出的口供，但事實上她並沒有作出該口供，意圖由被告藉使用該文書而誘使他上司接受該為真文書；於2023年1月6日與7月28日之間，在香港身為擔任公職的人，即1名隸屬香港警務處的警員，在9宗被警方調查的案件過程中或與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意行為不當，不誠實地向上級作出虛假陳述，表示投訴人不再追究上述案件，引致上述案件被終止調查。

警員涉及各種罪行過往時有發生。上月中，一名身穿全黑衣褲、頭戴漁夫帽的男子，在夜闌人靜時進入屯門屯利街華都商場一間24小時店舖夾公仔。期間有閉路電視拍下該男子手持懷疑磁石偷走機內的公仔。執法人員到場，檢獲9隻不同動物造型的卡通公仔及一塊磁石，經調查後以涉嫌「店舖盜竊」罪，拘捕一名周姓（35歲）男子。消息指，被捕男子為一名警員，隸屬水警西分區。

去年7月26日，一名女警於屯門屯隆街一店舖，懷疑盜去總值約160港元的貨物。人員接報到場，經初步調查，該名姓黎（39歲）女子涉嫌「盜竊」被捕，案件早前已於屯門裁判法院提訊，並將於3月7日再訊；去年4月6日，一名18歲女子報案，指她於同日在牛頭角港鐵啟德站附近疑被一名男子襲擊。人員經深入調查及徵詢法律意見後，去年8月4日以涉嫌普通襲擊，拘捕一名37歲劉姓男警，他已被停職。 該男警早前於觀塘裁判法院否認控罪，案件經開審後，將於本月29日作裁決。

案件編號：KCCC 170/2024