當局擬斥資逾11億作北都公路勘測研究　議員批費用貴耗時太長

港府近年力推北部都會區，然而卻經常被批進度慢。立法會交通事務委員會今日（16日）舉行會議，討論涉及11.3億的北都公路勘查工作，遭多名議員批評費用貴以及工作進度慢，直言「香港速度郁下手都十年八載」，更質疑38個月前期勘查指「大灣區城市幾年間乜路都做到出嚟啦」，對政府辦事速度大嘆「無言以對」。政府解釋指北都公路長度是吐露港的兩倍，故需要更多時間。

港府擬向立法會申請11.3億元撥款，作研究勘查全長23公里連接天水圍至新界北坪輋的北都公路，該研究項目將檢視以往研究的結果、審議走線和設計方向、評估對環境、交通、文物、土地等影響，有關研究預計約在38個月內完成。

工程界議員盧偉國認為，北都公路勘查研究非做不可，惟質疑為何單是前期研究及勘察已需耗資逾11億，以及為何當局花38個月只是完成前期勘查，直斥「大灣區城市幾年間乜路都做到出嚟啦，要拆牆鬆綁壓縮時間，開幾多次會都咁講，龜速點競爭發展？無言以對啊！」

航運交通界立法會議員易志明更表示，現時再沒有港人引以為榮的「香港速度」，「香港速度郁下手都十年八載」，促當局重新檢視工務工程的招標方式，建議參考內地做法，安排承辦商一條龍提供研究、設計和建造的服務，以妥善運用公帑。

議員陸頌雄同樣認為內地做法更為優勝，指近日常港車北上駕車前往內地，發現路面鋪設勝香港，「平啲、靜啲，行車慳電又慳油啲」，建議路政署勘查時應研究鋪設公路的物料。

針對議員批評時間長，路政署工程管理組長運輸規劃杜錦標解釋稱，北都公路長度是吐露港的兩倍，橫跨整個新界北，包括大量未發展區、濕地及山谷河流等，至少有8個大型交匯處，更須協調現有及擬建基建，故須時更長。

路政署主要工程管理處處長伍偉康則指公路會途經大量未發展的地方及林村郊野公園，因此需進行大量工地勘測和環評工作，當局已計劃同步進行部份工序，以盡量縮短所需時間。他又表示路政署早前已向其他政府部門發通告，詢問各部門能否動用資源協助進行勘查研究，惟部門都反映沒有資源，因此署方要外聘顧問。