當局料下月開通耀興道一條臨時行車線　今年第二季全線開通

早前，本港發生「500年一遇」的暴雨。立法會交通事務委員會今日（16日）舉行會議，當局提到，署方正在早前發生山泥傾瀉的筲箕灣耀興道進行第二階段修復工作，預料下月開通一條臨時行車線，今年第二季再開通所有行車線。有議員關注在極端天氣下如果有道路遭阻塞當局有否其他措施應對不能即日開道的道路，以及政府會如何在極端天氣下實時發放路面資訊。

議員陳學鋒關注，日後如果有道路遭阻塞，當局有否其他措施應對不能即日開通的道路，並提供應急設施，例如碼頭，又問及有關大浪灣村政府節流工程進度，以及目前有多少個主要幹道鈄坡未做維修有主要風險。路政署副署長伍展鴻回覆指，當局首要為處理主幹道，一出現阻塞情況當局會積極處理，舉例早前石澳道出現阻塞期間，消防處有興建臨時碼頭，強調全個政府會合作處理問題。至於節流工程，伍期望可以在今年3月內完成。

另一議員劉國勳則關注當局會如何實時發放路面資訊，駕駛者如何從路政署方面獲得實時資訊。伍回覆指路政署和發展局有建築承建商會協助提供清理道路器材。運輸署管理及輔助客運科管理事務部首席運輸主任/管理何均衡指，當局會在極端天氣期間在隧道發出廣播同時有交通顯示屏提供資料。

此外，路政署亦設立了四個緊急控制中心，在惡劣天氣期間全程運作，以統一接收有關在公共道路出現的災害資訊，及協調處理緊急道路事故的資源調派。緊急控制中心會在八號風球懸掛前兩小時或在紅色暴雨或黑色暴雨警告生效時啟動運作，實時監察主要公共道路的最新情況。