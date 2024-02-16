詐騙120萬兼洗黑錢270萬　安盛兩前保險代理罪成候判

安盛金融有限公司3名前保險代理人，涉在2015年9月22日至2017年9月25日，串謀另一代理人訛稱4份保單由對方經辦，詐騙該公司佣金及獎金共約118.7萬港元，並串謀處理犯罪得益逾275萬港元，被廉政公署落案起訴欺詐等5項罪名。其中1人於早前承認控罪，餘下2人則否認控罪。經審訊後，區院暫委法官王證瑜今日(16日)裁定該兩名被告共面對的5項控罪均罪成。法官先提取2人的背景報告，並押後至3月25日與認罪被告一同判刑，2人須還押。

3名被告分別為安盛前助理分行經理李宗興(34歲)、安盛前保險代理人鄧惠霖(36歲)及江浩智(35歲)。李及鄧同被控3項串謀欺詐罪，李及江則同被控1項串謀欺詐罪及1項串謀洗黑錢罪；鄧早前承認兩項串謀欺詐罪，另1項串謀欺詐罪獲存檔法庭；李及江則否認所有控罪。法官裁決指所有控方證人均誠實可靠，並不相信辯方之解釋，認為兩名被告必有不誠實意圖，以圖以虛假的保單詐騙安盛向他們支付佣金及獎金。法官亦相信2人操控的涉案銀行戶口處理從安盛得來的犯罪得益。

控方案情指，葉兆軒於2015年9月獲李宗興招募成為兼職保險代理人，李告知葉毋須銷售任何安盛保險產品，但須每年轉介客戶，並要求葉在大新銀行開設戶口及交出該戶口的管控權；如果保險申請獲安盛批准，李每月會向葉支付2,000至4,000港元作為介紹費。鄧及江於案發時則是全職保險代理，李為他們的上司。葉、鄧及江3人被指於2015年2017年介紹客人假稱購買保單，由李安排誣稱葉辦理涉案4份保單，且誇大投保人的薪酬，使安盛向眾被告發放佣金及獎金共118.7萬港元。李及江被指以葉的大新戶口處理從安盛獲得的佣金等犯罪得益共275萬港元。葉早前獲發免予起訴書，並出庭指證李及江。

案件編號：DCCC 836/2021