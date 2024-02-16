預算案月底公布　團體請願促設育兒假　及派發繽紛消費券等

今年財政預算案將在2月28日公布，有團體日前就財政預算案提出41項政策建議，並於今日(16日)就當中7項建議到政府總部外請願，包括設立法定育兒假，增加侍產假，設立彈性工作津貼先導計劃，以及增加資助中醫門診服務名額等。

議員林振昇促請政府設立法定育兒假，規定養育3歲以下子女的父母各自可享至少10天全薪育兒假，並延長法定侍產假至7天及侍產假薪酬由現時的「五分之四」改為「全薪」發放。為促進家庭主婦、照顧者及退休人士搵工，議員周小松建議設立「彈性工作津貼先導計劃」，向僱主提供經濟誘因，為每名僱員提供持續的彈性工作安排，每間公司每年申領上限為10萬港元。

另外，在振興本地經濟方面，港九勞工社團聯會提出，向本地市民派發2,000港元的繽紛消費券，讓市民可在指定夜經濟場所使用，並向遊客派發1,000港元酒店住宿優惠券。團體提出的倡議包括「住宅用戶電費補貼計劃」補貼額提升至1,200港元；向「樂齡及康復創科應用基金」注資5億港元及增加資助幼兒中心服務名額等。