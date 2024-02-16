盛事項目不包括演唱會　議員倡多管齊下吸引遊客

適逢大年初七「人日」（16日），「A4聯盟」議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚舉行新春傳媒茶敍，分享關於提振旅遊、完善交通基建等未來工作方向。在盛事經濟方面，楊永杰提到，當局百幾項盛事項目內沒有包含演唱會，而香港具備優質條件舉行大型演唱會，建議政府多管齊下吸引高消費旅客，派發富吸引力的旅客消費及住宿優惠券，例如舉辦免費「酒店+車票/機票+文旅門票」抽獎活動、高鐵隔日票「買去程送回程」等優惠，並適當控制酒店房價，延長旅客港日數及提升消費意欲。

楊永杰亦建議推動更多海外歌手演唱會落戶香港，利用好即將落成的啟德體育園，推廣本地獨有的賽馬文化，讓旅客一同感受賽事刺激的氣氛，藉此豐富香港的旅遊特色，吸引旅客留港，做到旺丁又旺財。

梁文廣則建議政府可調整未來租住房屋、資助出售房屋比例，並徹底分割公私營房屋市場，完善香港居住置業階梯。同時建議政府恒常化白居二配額，促進居屋二手市場流轉。而因應未來三鐵三路等多個基建項目落成，張欣宇則建議，政府需檢視工程造價及需要時間，例如研究降低鐵路工程成本與需時約10-15%，以盡可能確保多個大型鐵路工程不超支不延誤，保障公共財政穩健。

另外，張欣宇亦建議政府把握建設「港深西部鐵路」的機遇，同步興建「機場快綫2.0」，途經深圳灣與前海，聯通香港與深圳機場，利用好現有東涌線系統的同時，最大化利用機場快綫運力，打造空鐵聯運網絡，提升兩地機場競爭力，為提振經濟帶來更龐大的效益。

林素蔚表示，過去一年香港經濟持續受壓，市民生活壓力大，需要多關注精神健康問題，建議政府重點支援香港人的精神健康，例如推動兒童青少年精神科門診公私營合作，加大力度支援關愛隊的精神健康培訓等。她亦關注社會虐兒事件，建議政府優化現有的社區保姆計劃，確保嬰幼兒的健康成長。為加強中低層家庭生育意願，林素蔚也建議政府參考海外牛奶金的福利，為0-5歲的兒童家庭提供每年2萬元現金津貼，補助家庭撫養子女開支，完善本地育兒政策，長遠刺激生育率。