加拿大國會及美國智庫關注黎智英案　呼籲制裁香港官員

加拿大國會外交及國際發展委員會轄下的國際人權委員會，連續第二周，於周二(13日)邀請關注香港情況的團體，就壹傳媒黎智英案等議題聽取意見。出席的包括香港自由委員會基金會董事會主席郭明瀚、香港監察共同創辦人及行政總監羅傑斯及代表港加聯出席的前立法會議員張超雄等，均要求加國除了更積極為香港政治犯發聲，亦應制裁香港官員，同時要求加籍終審法院麥嘉琳辭職。另外，加拿大國會移民委員會通過動議擬傳召強積金公司宏利、永明作供。

前美國駐港總領事，現為香港自由委員會基金會董事會主席的郭明瀚表示，他在2005至2008年於香港工作時，香港是中國最自由的地方，但在國安法後，狀況明顯惡化，黎智英案更是反映極權趨勢與自由民主價值的直接衝突。他又指黎智英案中出現多種情況，反映案件是一場「樣板戲」，例如黎不能請本來屬意的外籍大律師辯護、審判他的國安法法官全由官方挑選，而他案中的控方證人李宇軒在中國曾被折磨，證供不可靠，其他指控他的證據亦十分薄弱，故此案反映了香港法治及司法獨的崩壞。

郭又認為加國政府除了應繼續爭取黎及其他政治犯獲釋，同時亦應制裁李家超等官員，及要求加籍的終審法院非常任法官辭職。他亦認為加國應關閉香港駐多倫多經貿辦。他又提到，香港的經濟現況反映如不改變現時的做法，將會越加惡劣。

張超雄則指，加國應立即設立外國代理人註冊制度，令外國在加國的行為需要公開。羅傑斯就批評控方將他與黎智英的正常通訊都視為黎「勾結的罪證」，反映出整宗案件的荒謬程度。

而同日，美國華府智庫哈德遜研究所舉行一場名為「香港的鎮壓與黎智英的英勇」的網上研討會，香港自由委員會基金會政策和倡議專員許穎婷在會上表示，香港在《國安法》下，異見人士被打壓，言論、集會及新聞自由遭損害，她留意到《國安法》正進一步威脅宗教自由，並指已經見到一些堅守信仰的人因為倡議人權及自由而被針對，包括黎智英及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。

另外，就移民海外港人在領取強積金(MPF)時遇到的各種問題，加拿大眾議院公民及移民常務委員會日前通過動議，要求委員會對目前居住在加拿大的香港人，在轉讓和提取MPF時遇到的問題進行研究，方式包括舉行一次聽證會，邀請宏利金融、加拿大永明人壽的代表作供，解釋情況；又計劃邀請一些遇到MPF轉移問題的香港移民，以及相關移民官員等人士，向國會報告其意見和建議。