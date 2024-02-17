多區違規放煙花　警方稱只接報21宗個案　議員批宣傳防範不足

本港禁止民間煙花多年，但逢年過節仍有不少市民非法燃放煙花爆竹，罔顧安全且屢禁不止。東網日前報道，有市民在大埔工業邨的煤氣公司石腦油儲存庫旁燃放煙花，場面「牙煙」，或引起大爆炸。警方指，由年三十晚至年初三（7日至12日）期間接獲21宗懷疑非法燃放煙花爆竹或非法管有的個案，一男一女被捕，事件中檢獲煙花爆竹近54公斤，總值約5萬港元。議員葛珮帆認為，近年違法燃放民間煙花的情況明顯有所增加，認為警方近年少了宣傳非法燃放煙花的危險性，應加強教育及加強巡邏執法。

年初三晚上11時許，大埔工業邨大盛街一個公眾停車場外行車路，有人非法燃放煙花，煙花在地上燃起熊熊火光，之後直射半空爆出火花，位置距離煤氣公司的3座石腦油大型儲存庫，僅得百多米。

警方指，13日接獲報案，指前一日(12日)晚上懷疑有人於大埔大盛街一停車場燃放煙花，案件暫列「非根據並按照許可證而燃放爆竹煙花／致使燃放爆竹煙花」，交由大埔分區人員跟進調查。而在年三十晚至年初三期間，則一共接獲21宗懷疑非法燃放煙花爆竹或非法管有煙花爆竹個案。回覆續稱，煙花爆竹均內藏爆炸品，產生的爆炸及火種於香港人煙稠密的環境尤甚危險，故煙花爆竹的製造、儲存、運送、使用等均受香港法例嚴格規管。農曆新年前、即2月1日及4日，警方在沙頭角及將軍澳分別拘捕3名男女，涉嫌「管有爆竹煙花」及「儲存未登記煙火特別效果物料」，合共檢獲煙花爆竹約110公斤，總值約11.3萬元。

議員葛珮帆表示，明白市民在新年感熱鬧開心而放煙花爆竹，甚或部分鄉村會有類似習俗，但近年明顯違法燃放民間煙花的情況有所增加，而本港禁止私自放煙花爆竹亦是有其安全風險顧慮，擔心或會引發火災。她批評近期警方少了宣傳有關非法燃放煙花的危險性，理應加強教育，亦應在黑點及高危區域加強巡邏和執法。