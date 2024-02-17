打擊油尖區酒吧非法活動　拘15人檢K仔可卡因

油尖區執法人員一連兩日（16及17日）在區內進行代號「戰馬」的聯合行動，以打擊酒吧非法活動。行動中，警方共拘捕15人，年齡介乎19至53歲，並檢獲總市值約3.7萬港元的酒類飲品及總市值約2,000元的懷疑毒品。

執法人員今日(17日)凌晨突擊搜查尖沙咀金馬倫道42號一間樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約兩克懷疑氯胺酮及一克懷疑可卡因，市值約2,000元。一名37歲姓黃的酒吧男負責人、一名42歲姓呂的男職員、年齡介乎38至53歲的兩名男顧客及兩名女顧客，均涉嫌「販運危險藥物」被捕。另外，人員昨日凌晨突擊搜查尖沙咀漆咸道南115號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值3.1萬港元的酒類飲品。一名19歲姓談的酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕；而酒吧內的3名男顧客及2名女顧客，年齡介乎35至44歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

人員昨日晚上約8時半突擊搜查尖沙咀加連威老道38至40號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值400元的酒類飲品。一名32歲姓王的酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。另外，人員喬裝顧客到碧街38號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值5,000元的酒類飲品。一名31歲酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕；一名24歲女職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕，所有被捕人現正被扣留調查。