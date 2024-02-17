北非等新興市場盼來港尋找合作　一帶一路專員冀辦相關文體活動

一帶一路倡議提出逾10年，「一帶一路」專員何力治指本港在沿線國家的貿易總額亦不斷上升，商品貿易總額每年增長超過7%，一帶一路沿線國家來港企業、來港開區域總部，每年也超過15%，而港企於沿線國家的投資亦增加。他續指，今年會將「一帶一路」高峰論壇「做深」、「做闊」，並首創「一帶一路」節，期望可以「一帶一路」為主題作文化、體育、旅遊及飲食活動，也會跟不同文化和體育機構合作，舉辦「一帶一路」活動。

何力治接受電台訪問時指，「一帶一路」工作一定要做得精準，才可看到階段性成效。而香港主打馬來西亞、泰國等東盟及中東市場，另一方面亦看到北非等新興市場對香港的興趣愈來愈高，希望來香港辦盛事、會議、做生意或尋找合作夥伴。

何力治相信，未來會有其他地區新興市場，對香港作為「一帶一路」樞紐感興趣。他認為香港作為樞紐角色，能吸引內地企業和「一帶一路」沿線國家企業來在港開設辦公室，在香港融資及請人，利用香港平台到處走。他指本港的優勢在於綠色金融、綠色專業服務，以及綠色科技等。