青年組織政總請願　促學生貸款扣稅額上調至1.5萬元

港府將於本月底發表《財政預算案》，有青年組織今日(17日)在政府總部門外提出多項建議，冀可以紓緩或解決青年人在學業、就業，以至生活上的困難或壓力。屯門區議員鍾健峰指不少學生早前借了學生貸款，有見目前利息高企，冀可將學生貸款的扣稅安排的金額，上限調升至15,000元，以減輕年輕人的稅務負擔；以及將持續進修基金的金額增至3萬元，讓青年人發展的未來的專業或技能，另又主張倣效長者醫療券的夫妻共用安排，讓已成家立室的年輕人好好地利用基金，就烹飪或育兒方面持續進修。

沙田區議員陳壇丹則主張設立聘請外傭開支扣稅額。他說不少年輕家庭都會傾向聘請外傭以照顧家中長幼，建議每位納稅人都可享有一名外傭扣稅額，而金額上限是每年57,600元，認為此舉可紓緩青年人的經濟負擔，減輕育兒壓力，有助提升出生率。

灣仔區議員穆家駿指過去數年的財政預算案都有提出代繳DSE考試費用，希望新一份財政預算案都可以延續該項高中學生的福利。因應香港「再工業化」，他主張增加應用學位課程，以及增加「職學雙軌制」的課程數量和涵蓋範圍，進一步推動再工業化，達到青年人晉升階梯多樣化，而非單單以學士作為唯一標準，亦可令人才庫能面對不同的職業範疇。另外亦有人建議政府制訂人力供應短缺清單，以針對地應對各個行業的短缺工種，加強本地培訓，或配合大學或專上院校設計新課程，以提升青年人就業能力。