研急症室加價　將考慮公私營服務差距　推出前會諮詢公眾

政府正研究調整公立醫院急症室收費，本港衞生官員今日（17日）透露，將考慮與私營服務收費的差距；亦會顧及市民負擔比率和接受程度，並保障弱勢社群獲得適當服務，推出前將諮詢業界人士及市民。他指目前急症室有6成求診屬非緊急個案，人口老化醫療需求亦愈來愈大，政府不能以有限的醫療資源，應付無限的需求，呼籲市民不要浪費或誤用資源。

該衞生官員在電台節目提到，急症室的醫護人手和醫療器械配置，都有別於普通科門診診所，目前不少個案是次緊急和非緊急，有些更是「啼笑皆非」，例如到急症室看身體某部分痕癢、暗瘡，甚至是拿檢驗報告給醫生看、取假紙等輕症，形容絕對是浪費醫療資源。

被問到急症室非緊急個案會否由目前的180港元，大幅加價到私家醫院急症室的400至500港元收費水平，他指目前未有任何定案，但公私營服務收費差距肯定是考慮因素之一。對於明愛醫院急症室醫生李福基對加價表示憂慮，並會考慮辭任，該衞生官員指理解前線壓力，相信對方是講笑，又指李是有熱誠的醫生；強調考慮調整收費，並不會改變現行的分流制度和標準，只會令機制更清晰。