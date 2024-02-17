消防雲梯從天降　吊臂司機太莽撞

消防處九龍灣工程部有消防鋼梯車日前(9日)意外塌下，有工程界人士形容事故奇怪。類似的「高空操作」意外亦頻頻發生，屯門上月有夾斗車疑未有收好吊臂，撞斷輕鐵架空電纜，發生輕微爆炸。《東呼即應》訪問吊臂車司機，探討運輸署現時只建議重型車輛裝設警示系統，立法工作卻只聞樓梯響，是無濟於事。保險業人士亦提醒，商用車保險一般保額為100萬港元，搵食車司機勿貪一時之快。

在2月9日下午3時許，九龍灣消防局毗鄰的消防處九龍灣工程部，一輛消防鋼梯車在上升其56米長雲梯時突然倒塌，原因暫時未知，據現場情況，整輛車連同鋼梯橫亘在路中間，鋼梯更砸向對向行車線的路牌龍門架上，幸未造成任何人員傷亡。對此香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成指出，原理與小朋友玩的搖搖板一樣，若中間支點稍微向左邊移動，右邊重量增加就會導致不平衡而墜落。

更早前，1月12日屯門一輛運載垃圾的夾斗車，疑因未收好吊臂行車，導致撞斷輕鐵安定站對開架空電纜，當時現場火花四濺冒出濃煙，更發生幾次爆炸。事故影響9條輕鐵線，當中5條需要改道路，4條一度暫停服務，當區有約10萬名居民出行受到影響。

其實類似事件屢屢發生，如2018年1月發生的吊臂車未有收臂，導致撞歪柴灣道「長命斜」天橋，司機則表示「我都冇錢，點賠」。去年6月，啟德天橋遭吊臂車撞，7塊金屬板被毀；同年11月將軍澳夾斗車撼天橋底，金屬板損毀墮地。

專業吊機貨車聯會主席尹國榮表示，吊臂車司機每日開工前都應該檢查吊臂有否損毀、漏油或者不正常的情況出現，做一個簡單的目測，然後才駕車開工。

尹國榮續指，當局已有指引，要求新出的吊臂車一定要安裝一個限高系統，如果完成吊運工作又忘記將吊機降至某個高度，系統會響起警號。他還表示，有時會是外圍因素影響司機，例如某個司機需要在短時間內往返多個地盤進行工作，司機怕影響交通，或附近有行人經過，都會令司機緊張，造成疏忽。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，常見的「吊雞車」或是特別車輛甚至是運載危險、易燃等危險物品車輛，這類投保時會較普通商用車貴一些，現在的私家車與商用車有兩個第三者財物保障，私家車是200萬港元，商用車只是100萬港元，如遇嚴重事件後，僅是基本保障而已，有規模公司更會將金額調高。