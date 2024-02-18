多間連鎖店年關前執笠　上月僱主欠供強積金投訴高近400宗

多間連鎖店舖上月在年關前結業、倒閉，大批僱員遭拖欠強積金供款。強積金管理局表示，上月共接獲387宗有關強積金的投訴，當中351宗(91%)涉及225名僱主。期內勞工處亦接獲59宗與不當扣減僱員工資及拖欠強積金供款有關的投訴，積金局及勞工處均展開執法行動，上月轉介勞審處及入稟法庭的個案超過160宗。

積金局提交立法會的文件指出，2024年1月，該局共收到387宗僱員有關強積金供款的相關投訴，當中342宗涉及僱主拖欠供款；也有不少涉僱主沒有安排僱員參加強積金計劃，及受託人/中介人或與職業退休計劃等有關投訴。

勞工處方面，上月接獲了59宗相關投訴，當中31宗(53%)個案已轉介到勞資審裁處╱小額薪酬索償仲裁處仲裁；另有28宗(47%)個案涉及的僱員已向勞工處落案追討及正待調停結果。

積金局指一直嚴肅跟進投訴及執法，上月已就18宗僱主涉拖欠強積金供款、5宗僱主沒有安排僱員參加強積金計劃的個案採取執法行動。此外，上月該局亦發出32 800通知書予涉事僱主，須就拖欠積金供款繳附加費；另有134宗入稟小額錢債審裁處的個案，涉及僱員人數達801人；入稟區域法院的個案亦有3宗，涉及49名僱員；另有20宗向清盤人/接管人申請追討欠款的個案。

為加強勞資及社會各界對強積金計劃的認知，積金局在過去一年以實體、網上或混合模式舉辦了24場工作坊，參加者超過640人。