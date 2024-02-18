政府冀今年公布貧窮線新計算方法　擬針對不同群組特點界定

港府早前將扶貧策略改為「精準扶貧」，正研究修訂貧窮線的計算方法，不再以住戶收入中位數一半計算貧窮線，認為設更多指標會更準確，擬針對劏房戶、單親戶和長者戶三個目標群組，以收入、居住環境和就業等指標，分析貧窮情況。勞工及福利局局長孫玉菡今日(18日)接受電台訪問表示，扶貧委員會正在商議框架，期望今年內有結論並作出公布。

他認為日後未必合適再以單一指標界定貧窮人口，以前只看收入，但貧窮問題牽涉很多方面，需要針對不同群組特點，例如長者中，單老和雙老約有一半擁有物業，他們未必缺錢，而是缺乏照顧，就像評估身體情況，問題可能很多，包括血壓、身體機能等，不能只看身體質量指數(BMI)。

扶貧委員會委員、社會組織協會副主任施麗珊表示，同意深入分析特定群組需要，但同時認為貧窮人口數字，對制訂較宏觀的社會福利政策，有重要參考作用，應定期公布，兩方面同時做，有助全面分析貧窮狀況。新一份《財政預算案》月底發表，另外，施麗珊表示，香港目前赤字高企，但經濟欠佳時，更需要善用財政儲備協助貧困基層，期望政府月底發表的新一份《財政預算案》，會為低收入人士派發現金津助。