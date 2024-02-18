承認疫後復甦進度不似預期　港府將續谷金融業競爭力

縱使疫後復常一年，但本港經濟未見全面復甦，港府官員坦言復甦進程不如想像中快，而新一年料續受高息和地緣政治等外圍因素影響，拖累復甦進度。不過他指出，港府會積極從自身層面推動經濟發展，例如繼續舉辦盛事，刺激消費，又說今年是內地與本港股市「互聯互通」10周年，亦是大灣區規劃公布5周年，會逐步落實改善措施。

財經事務及庫務局長許正宇今日(18日)在電台節目表示，去年本港全年經濟按年增長3.2%，復甦速度不如預期，但港府已在旅遊及消費等方面着手，舉辦大型盛事「谷經濟」，例如在上月舉行亞洲金融論壇等盛事以帶動消費。

許相信本港新一年將繼續受高息和地緣政治影響，當局會繼續推出多項措施，例如落實促進股票市場流動性專責小組建議的不同改革，提升金融行業競爭力和優勢，包括檢視今年落實10周年的「互聯互通」、公布5周年的大灣區規劃，推進相關改善措施。

對於國際金融公司摩根士丹利前首席經濟學家羅奇早前撰文指「香港玩完」，許正宇回應指本港必須有自信，環顧本港融資市場在個別產品，包括資產管理、風險管理，乃至債市均有很好的發展，例如過去9個月在香港發債額超過約5,000億美元，按年多約7%，而金融人才將有助發展家族辦公室等高增值服務。

許正宇續指，作為國際金融中心的香港保留國際性、穩健性和多元性，料在地緣政治挑戰下仍被視為資產管理安全港，而「互聯互通」能為外來資金提供投資機遇。他另指，全球綠色轉型趨勢將為港帶來融資機遇，期望本港未來能參與一帶一路的減碳減排項目，而當局正與監管機構商討，發展綠色披露的路線圖，爭取與國際標準接軌，形容本港在全球已是「行得最前」。