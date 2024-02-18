內地春節1351萬人次出入境　粵港澳陸路口岸佔7成

國家移民管理局周日（18日）公布，2024年春節假期內地邊檢機關處理1,351.7萬出入境人次，日均169萬人次，較2023年同期增長2.8倍，恢復至2019年春節同期的近9成。另外，查驗跨境交通運輸工具45.9萬架次，較2023年春節同期增長1.6倍。內地海陸空港口岸通關當中，粵港澳陸路口岸通關流量較大，佔出入境總量的73.1%。

春節單日最高客流量出現在上周一（12日）大年初三，達185.7萬人次。粵港澳陸路口岸當中，珠海拱北、深圳羅湖、深圳福田等口岸春節假期日均客流量分別達26萬、18.7萬、15.8萬人次，珠海港珠澳大橋、橫琴等口岸出入境客流、車流單日通關峰值均創下口岸開通以來最高紀錄。珠海邊檢總站拱北邊檢站統計，大年初一（2月10日）至初八（2月17日）經拱北口岸來往珠澳兩地的人士總量達208萬多人次，同比去年增長率超60%，單日最高達逾28萬人次。跨境旅遊人群佔通關人員總量40%，較去年同期增長率達221%。

長假期間，樞紐機場口岸出入境流量增長迅速，上海浦東、廣州白雲、北京首都機場日均客流量分別為8.8萬、3.7萬、3.4萬人次，較2023年春節假期分別增長4.9倍、6.2倍、7.5倍。