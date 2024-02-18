年初一至八錄逾125萬內地客　創6年來新高

內地一連8天的農曆新年假期昨日(17日)結束，港府今日(18日)表示，整體來港旅客達至2018年同期水平，而內地來港旅客人次更超過2018年同期水平。根據入境事務處公布初步訪港數字顯示，該8天假期共錄得約143.6萬旅客人次訪港，其中內地遊客佔125.5萬，並經各海陸空管制站來港，平均每日有約15.7萬人次內地旅客入境，較去年五一及十一假期分別高25.3%及14.9%，亦超越2018年同期的日均人次。

內地旅客入境最高峰日子為年初三(12日)，有約18.6萬人次訪港；平均最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為羅湖。至於訪港旅客在港的主要旅遊景點，包括西九文化區、香港迪士尼樂園、海洋公園、昂坪360纜車、山頂纜車、沙田車公廟、大埔林村許願樹及黃大仙祠等。

另外，根據業界反映，農曆新年假期首幾日酒店入住率達90%，而整個假期入住率則超過80%，不同的餐飲及零售點同樣受惠。根據旅遊業監管局的登記資料，內地農曆新年假期共有約1,980個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約6.6萬，佔整體的約5.3%。