港府力推盛事經濟　有議員質疑錯方向　批無可行策略

港府近月力推盛事經濟，盼以此救活一潭死水的香港經濟。不過，有議員質疑以盛事帶動經濟的成效，認為香港地方小、租金貴，有關舉措實為「搔不着癢處」，反問「全國的人民不用簽證來港旅遊，是否就能幫香港的股票、金融市場翻生？」更坦言「即使每一寸地方也逼滿遊客，也不能令香港成為首屈一指的財經及科技中心」，促港府在本月底公布的新一份財政預算案在目標策略上說得清晰。

議員江玉歡日前在社交平台撰文，指近月本港花了不少精神時間談盛事、18區日夜繽紛等，但她認為香港並不能靠盛事走下去，因為香港地方小，租金人工成本較高，發展低消費流量大的旅遊不是我們的強項，而基建及城市設計也非為旅遊業而設，舉例指香港連的士數目也不夠，需要依靠非法的Uber，擔心假若遊客洶湧而至，香港全城上下又要去應付過量遊客產生的問題。

她更直言「即使每一寸地方也逼滿遊客，也不能令香港成為首屈一指的財經及科技中心。」，反問「全國的人民不用簽證來港旅遊，是否就能幫香港的股票、金融市場「翻生」？是否真正能讓整體香港市民的生活水準提升？」

她又提及新加坡財政預算案，指新加坡財長Lawrence Wong 在預算案演說中「Tourism一字提也沒提」，認為對方將精力放在優次最高的地方，鼓勵高質量的投資，使高科技引入，創造高薪職位予新加坡人，預算案亦重點談到怎樣增加全民的生活水平，包括協助年輕人獲取更多知識、幫助中年人學習新的有用技術，迎接未來挑戰，預算案更多次談到種種挑戰，談到若放慢腳步幾年，恐怕新加坡再也爬不上去，難以應付將來的龐大開支，最後最苦的也是基層。

她表示，自己聽到對方的演辭都心有同感，認為本港面對的問題很多，「香港的將來必須以策略而行，而非靠盛事、靠基建項目」，更直言沒有合適香港的長遠可行策略，談何上千億的基建，促請港府在新一份財政預算案能夠在挑戰危機上說得坦白，在目標策略上說得清晰，在市民生活解困上說得實際。