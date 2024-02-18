核污水排放無阻港人「返鄉下」　四個後生僅一個減少遊日

日本向來是港人旅遊熱點，惟福島自去年起排放核污水，引發國際廣泛關注，本港亦隨即禁止進口福島等10個都或縣的食品。本港有大學今日(18日)公布早前進行的調查，結果發現雖然有逾半受訪港人會避免食用福島地區的進口食品，但僅不足30%稱會減少赴日旅遊或購買當地生活用品，且事件對年輕受訪者遊日意願之影響更小，有近77%人指不會減少去遊日次數。

香港城市大學研究團隊於去年10至12月期間，透過網上問卷形式，訪問1,418名年齡超過20歲的香港市民。在健康風險認知方面，60.4%受訪者認為，排放福島核污水會對個人健康造成負面影響，增加疾病感染機率。調查發現，50歲以上受訪群組有逾60%感受到相關風險，當中約64.3%女性受訪者感受到事件帶來的健康風險較高，比例高於男性受訪者。

在防範措施方面，52.8%受訪者表示會避免食用福島地區食品；但僅25.7%受訪者會減少遊日次數，或購買來自日本的生活用品。調查顯示，較年長群組比年輕群組更傾向減少遊日，有62.7%年齡在50歲以上的受訪者會避免食用福島地區食品、32.2%減少遊日次數、26.5%避免購買和使用日本生活用品；反觀20至29歲的受訪者，僅38.1%表示會避免食用福島地區食品、10.2%避免購買和使用日本生活用品，更有76.9%表明不會減少遊日次數。

在現行政策態度方面，56.4%受訪者支持港府啟動進口管制措施；74.3%支持當局實施輻射監測措施。調查顯示，相較於限制進口，受訪者認為對日本進口食品進行全面輻射水平測試並公布相關結果、監測本港水域環境及魚產品輻射水平等措施更有效。

研究團隊表示，調查顯示港人認為除福島地區外，日本其他地區風險程度相對較低，又認為日常化輻射檢測並及時公布數據，能更有效應對相關風險，反映市民對科學數據的尊重。團隊指，港府應保持常態化監測，確保監測數據透明度，以便及時預警潛在健康風險，並應加強公眾教育，提高市民對輻射風險的認知。