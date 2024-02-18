支聯會顛覆案明午管理聆訊　高院料需時半句鐘

已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案將於明天舉行管理聆訊。

已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，早前已完成交付程序，並將於高等法院進行審訊。據早前披露，案件很大可能今年下半年便可開審。據司法機構網頁顯示，高院原訟庭將於明天(19日)下午5時，就本案舉行案件管理聆訊，並由法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理，料需時半小時。

本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人(66歲、工會幹事)、何俊仁(71歲、律師)及鄒幸彤(39歲、大律師)。4名被告同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

據早前案件在高院提訊時曾披露，最快將於今年下半年開審，並交由3名國安法指定法官審理。 而是次公布將處理管理聆訊的3名法官當中，李運騰及陳仲衡法官均為泛民初選案的主審法官，李同時亦是壹傳媒黎智英涉違反國安法案件的主審法官之一。至於法官黎婉姫，過往亦曾處理過鄒幸彤和兩名支聯會常委被控國安法實施細則「沒有遵從通知規定提供資料罪」的上訴。

案件編號：HCCC 155/2022