老外過港式新年　比中國人更傳統

農曆新年是華人的傳統節日，不少外國人受中國文化影響，都入鄉隨俗，體驗熱鬧過年氣氛。《東呼即應》邀請了3位居港外國人，暢談如何過港式新年，大掃除、行花市、寫揮春、拜年等活動樣樣做足，甚至比港人更重視傳統習俗，又分享不同國家的過年活動，別有一番「中西合璧」滋味。

有香港人血統的中東人Pamela，曾居於英國，她指父母都是在香港出生長大，所以亦順應中國傳統，會拜年及行年宵市場。她憶述，在英國每逢新年，所有同學、朋友都會來其家人的餐廳，期間一定有舞獅及新年菜式，父母亦會封利是給他們；她又指自己新年特別喜歡多些色彩，故通常會購買五顏六色的波波球，以及行年宵市場感受氣氛。

不僅Pamela，法國人Christine嫁到香港後，同樣入鄉隨俗，很重視過年。她指，丈夫是中國香港人，每年新年都會慶祝，譬如會逛花市、擺放水仙、做蘿蔔糕、準備全盒等。她續指，香港對過年很重視，要準備很多食物、派利是、裝飾家居、洗邋遢等，相反在法國過新年則只有一天，翌日便要上班。

居港37年的Christine，同樣深受中國文化影響。她透露，從去年開始學習書法，學了不是很久，所以今年是第一次寫揮春。她認為中國文化非常深奧，不是那麼簡單，特別是書寫和閲讀漢字，十分複雜，要慢慢學習。

至於南韓人過新年，一般會按照傳統向父母跪拜，還會玩類似飛行棋擲柶遊戲，但有些習俗與中國不同。去年9月來港讀書的南韓人Sam指，赴南韓需3小時飛行時間，所以不少南韓留學生選擇不回韓過年，相反會留在外國與南韓朋友相聚玩遊戲或一起吃飯，雖回不了南韓，但在香港仍有一些春節氣氛。

談及南韓的賀年食品與中國的不同之處，他指最出名是年糕，即白色、入面有糖餡的年糕，另外亦會食烤牛肉、炒烏冬、炒麵等。他又指，如果回南韓，應該會與家人一起慶祝，如果自己在香港，應該不會太傳統慶祝春節，可能只會跟朋友玩耍及烹飪。他又提到，南韓像中國傳統一樣，新年期間會派利是，但不用利是封，改為直接派錢。

說到利是，對於「拆利是吉日」，坊間一直有兩個說法，第一是年初七「人日」，按中國傳統當日是「人人生日」，固然可以拆禮物慶祝；另一說法是正月十五元宵節後，因傳統認為當日是月圓之夜，象徵農曆新年慶祝活動到尾聲，這個時候拆利是有聚財及好運的意頭。