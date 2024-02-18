工務局兩前局長貪案　商人被告申人身保護遭駁回

澳門土地工務運輸局(現稱土地工務局)2名前局長李燦烽及賈利安，早年分別被揭發在任期間受賄及洗黑錢等，案件其中一名被判18年徒刑的商人被告關偉霖，繼早前上訴至澳門中級法院後獲改判5年6個月監禁。期間關偉霖就羈押期已滿最長2年為由，申請人身保護令及立即釋放，但被澳門終審法院駁回相關申請。

被告關偉霖於2021年12月24日被羈押，並在去年3月31日被澳門初級法院裁定觸犯一項黑社會罪、三項行賄罪及三項加重清洗黑錢罪，合共判處18年實際徒刑。他其後上訴至澳門中院後，法院於去年11月21日對其黑社會罪及加重清洗黑錢罪兩項罪名作出無罪開釋決定，並改判其觸犯三項行賄罪及兩項清洗黑錢罪，合共判處5年6個月的單一徒刑。之後澳門檢察院向當地終審法院提起上訴，目前案件待決。

由於直至去年12月24日，法院仍未作出最終確定的判決，故關偉霖以《刑事訴訟法典》規定的2年最長羈押期已屆滿為由，向終審法院提出人身保護令申請，並請求立即將他釋放。惟法官通過簡要裁判駁回上訴請求，並表示上訴人的羈押狀態已終止，目前亦已開始服刑，故其所提出的人身保護令請求的前提和理由不能成立。