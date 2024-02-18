冬天為呼吸系統疾病易發季節　中醫籲注意下肢保暖

本港流感肆虐，寒冷的冬季是呼吸系統疾病的易發季節。在中醫角度上，呼吸系統疾病的病因病機較為複雜，與肺、脾、腎關係密切。長者身體各器官及功能逐漸衰退，耐寒性較差，發病率較高，自癒率低，長者常見的冬季急性發作的呼吸系統疾病，包括慢性阻塞性肺病、慢性支氣管炎、肺氣腫及哮喘等。中醫提醒，要注意下肢和腳保暖；保持室內空氣流通及濕度；以及少去人多的公共場所及醫院等。

咳嗽、哮病、喘病、痰飲等都是常見的呼吸系統疾病。中醫的咳嗽，主要是五臟六腑功能失調及外邪侵襲，而哮、喘、痰飲等範疇主要因受外邪入侵。若肺氣虛，容易出汗，易患感冒從而誘發支氣管炎。脾虛失運，津液不布，聚而成痰，痰濕上泛而為病。腎虛精虧，腎元不固，攝納無權，而為咳喘，若腎之陰陽失調，可加速或加重呼吸系統疾病，故補腎尤其重要。

不少人在寒冷天氣，多着重上身穿厚厚的衣物，但忽略下肢和腳的保暖。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫提醒，其實下身受風寒所侵亦會引發感冒及呼吸系統疾病，長者外出時應做好保暖措施，避免受寒風刺激。

此外，市民為了保持室內溫度和暖，通常緊閉門窗或開暖器，但由於氣候乾燥，此舉會更容易導致水分不足、咽乾或喉嚨腫痛。故即使天氣寒冷，亦應打開適量的門窗，保持空氣流通，亦可以考慮使用空氣加濕器或放置一盆水，以改善室內濕度，以及多喝水補充水分。

而人多的室內環境，空氣質素亦會較差，容易受到病菌感染，應盡量少去人多稠密的公共場所、醫院等。平常應多注意衞生、勤洗手、定期消毒家居及用品。中醫亦建議飲用有助改善呼吸系統疾病的保健湯水，包括黃耆母雞湯，適合肺氣虛、咳嗽、感冒、哮喘等；川貝雪梨瘦肉湯，適合燥熱咳、口乾、乾咳無痰等；以及羅漢果燉銀耳，適合咽痛肺熱，咳嗽痰多等。