「少甜」未必真　查看營養標籤免被誤導

糖能為身體提供熱量，但攝取過多糖分容易致肥，亦會增加患上心臟病等慢性疾病的風險，不少人為了健康，選擇聲稱「低糖」、「無糖」的食物。但有營養師提醒，部分標籤為「少甜」、「微甜」和「無糖添加」等訊息的包裝，不一定反映真實情況，消費者應查看營養標籤，以免被誤導。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指出，「低糖」、「無糖」是營養素含量聲稱的一種，用以描述食物糖含量的水平。而根據食物安全中心資料，自營養標籤制度生效後，附有「低糖」聲稱的食物，必須符合每100克/毫升含不多於5克糖的準則，而「無糖」則需滿足每100克/毫升食物含不多於0.5克糖的要求。

營養師亦提醒，包裝上附有的其他字句，例如「少甜」、「微甜」和「無糖添加」未必能真實反映食物的營養素含量，建議消費者應查看營養標籤，以取得食物的整體營養特性的詳細資料，以免被誤導。

機構也建議，市民應保持均衡飲食，以清水或茶代替含添加糖的飲品；而不含添加糖的果汁本身含天然存在的糖，因此亦應避免大量飲用。機構又指，營養聲稱只應作快速參考之用。無論何時，消費者不應只專注於有作出聲稱的營養素，還需參考營養標籤及配料表上的其他資料，從而作出健康的選擇。舉例來說，就算附有「無糖」或「低糖」聲稱的食物也可能含有高脂肪或高能量。