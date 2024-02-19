首月14乞丐被捕　較去年月均大增3倍　內地人佔最多

疫後通關復常一年雖未見經濟全面復甦，但一度銷聲匿迹的內地另類「人才」卻四出街頭行乞。執法部門最新向東網披露，今年首個月已拘捕14名乞丐，其中有12人持雙程證來港，料為內地乞丐，而上月的拘捕人數較去年平均每月已多逾3倍。

東網上月走訪街頭，發現由上水以至油尖旺、中環及灣仔等遊客區到處都有乞丐出沒，例如佐敦曾在短短100米範圍內，竟有多達5名疑似內地乞丐在討食。部門最新數字顯示，截至上月31日，今年共就行乞罪行的拘捕14人，當中12人為持雙程證，同時有14人被檢控。

而部門去年首11個月累計拘捕42名乞丐，平均每月拘捕約3至4人，變相單計今年首個月，部門所拘捕的乞丐人數相等於去年約4個月，數字升幅顯著。而過去5年僅拘捕79名行乞者，逾70%持雙程證。值得留意的是，相關行乞檢控數字在2021及2022疫情期間幾乎清零。

「東方傳媒民意調查」結果顯示，約60%受訪者直指，經常見到內地丐幫在街頭搵食，甚至一日見幾次，感到有惡化迹象。受訪者批評當局執法不嚴、罰則太輕欠阻嚇，變相鼓勵丐幫來港，認為政府需研究從源頭堵截。部門另指，任何公眾地方乞取或收取施捨均有可能觸犯法例，初犯可被處罰款2,000港元及監禁一個月，三犯則可判罰2,000港元及監禁一年。