酵素堆肥改善農地土壤　友善耕作種出特色再生蔬果

除了抽取環境細菌混合廚餘釀酵素堆肥，元朗農莊亦釀製酵素改善農地土壤營養、防止害蟲等，亦採用環境友善的耕作方法，例如特意種植菜心等「餵蟲」，維持生物多樣性之餘，亦能無農藥下緩減蟲害對再生蔬果的損害。主理人又介紹，種植時運用不同的酵素，出產的蔬果各具特色，令單是車厘茄已有4款，部分較甜，部分口感較清爽。

一般街市出售的車厘茄以紅色為主，鴻日農莊的出產則有4種顏色，既有紅色、黃色，更有橙色及「朱古力色」。主理人黃展明分享，各色的車厘茄種植時的配方有異，供應的營養亦有差距，成就它們各具特色，舉例朱古力色的用上較多豆腐渣酵素耕種，車厘茄口感上會比較多汁而微甜偏酸，較貼近番茄；橙色的則用上較多三文魚骨酵素，味道則較甜而豐富。另外，沙律菜種植時使用蛋殼酵素，菜身亦會變得較硬而爽脆。

黃展明又指，農地過往為豬皮製革廠，土壤已大受污染，因此他研究甚麼細菌能將鉛等重金屬分解及令土地肥沃，製造出相應天然酵素，並得到第三方認證土壤質量均很好，適合種植。

農莊亦強調將農藥、化肥「全走」，實踐土地友善耕作，例如在蔬果旁種植專門用來餵蟲、餵鳥的菜心、黃芽白，該些菜現場所見千瘡百孔，相信「取易不取難」下已吸引其他動物咬食，緩減對供應餐廳蔬果的影響之餘，各取所需下建立生態平衡環境。