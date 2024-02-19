東方日報A1：振經濟藥石亂投　盛事貼錢買難受　香港失救

疫後香港經濟未復甦，樓、股一潭死水。政府昨亦指經濟復甦速度不似預期，並已在旅遊及消費着手，以盛事「谷經濟」。反觀過去大型盛事連番「甩轆」，被質疑提振經濟的措施是「藥石亂投」。有議員直指政府把重心放在旅遊業這一項副業身上，反而忽略作為主業的金融和創科，更形容為「錯晒焦點」、推盛事經濟是錯方向，亦難令香港「發達」，促政府與其花心思大講盛事經濟，不如研究金融業及股票市場收縮的原因，不能坐以待斃。

財經事務及庫務局局長許正宇昨在電台節目中指出，去年本港全年經濟按年增長3.2%，經濟復甦速度不如預期，當局已在旅遊及消費等方面着手，舉辦大型盛事「谷經濟」。

實際上，政府亦曾指由於出現多項盛事集中在同一時期舉行，削弱了經濟效益，故要設立專責小組協調。言猶在耳，國際邁亞密來港作表演賽，球王美斯缺陣，令大批球迷喝倒采。正如去年11月初在港舉辦的FIA世界場地越野車錦標賽香港站，臨時延遲外，跑道亦由1,225米縮短至約800米，有議員曾指活動獲政府贊助約1,700萬元，出現「甩轆」難以用一句籌備時間不足就可解釋，當時官員回應指賽事是首次在港舉行，稱「已經盡咗力」。

議員江玉歡指近月本港花了不少精神時間談盛事、18區日夜繽紛等，認為當局目前「錯晒焦點」，批政府忽略金融業與創科產業，直斥「冇擺個心喺嗰度」，反而專注在旅遊業這一種副業上。她相信旅遊業「以前、依家、將來都唔會係我哋主業」，因為對旅客而言好玩最多只有幾十條街，難令香港「發達」，股票市場相比起更為重要，直言「即使每一寸地方也逼滿遊客，也不能令香港成為首屈一指的財經及科技中心。」。

她重申，香港並不能靠盛事走下去，因為香港地方小，租金人工成本較高，發展低消費流量大的旅遊不是香港的強項，而基建及城市設計也非為旅遊業而設。她又稱，有市民向她反映擔心開放後會逼走高消費旅客，直言香港應成為高增值旅遊點，而不是所有人都「希望嚟望一眼」，質疑「點解要將貨就價」，更反問「全國的人民不用簽證來港旅遊，是否就能幫香港的股票、金融市場『翻生』？是否真正能讓整體香港市民的生活水準提升？」

香港與新加坡是競爭對手，她提及新加坡財政預算案，指當地財長在預算案演說中「Tourism一字提也沒提」，認為對方將精力放在優次最高的地方，鼓勵高質量的投資，使高科技引入，創造高薪職位予新加坡人，預算案亦重點談到怎樣增加全民的生活水平，包括協助年輕人獲取更多知識、幫助中年人學習新的有用技術，迎接未來挑戰，預算案更多次談到種種挑戰，談到若放慢腳步幾年，恐怕新加坡再也爬不上去，難以應付將來的龐大開支，最後最苦的也是基層。

她表示，聽到對方的演詞都心有同感，認為本港面對的問題很多，「香港的將來必須以策略而行，而非靠盛事、靠基建項目」，更直言沒有合適香港的長遠可行策略，談何上千億的基建，促請港府在本月公布的新一份財政預算案上，能夠在挑戰危機上說得坦白，在目標策略上說得清晰，在市民生活解困上說得實際，同時與其花心思大講盛事經濟，不如研究金融業，股票市場收縮的原因，即使有地緣政治因素芸芸等理由，也「不能坐以待斃」。

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