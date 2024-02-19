勞處特遣小組去年底成立至今　巡地盤1200多次　提逾300項檢控

勞工處去年進行超過7萬次地盤巡查，作出2,300多項檢控，而去年11月成立的「特遣小組」，至今巡查了1,200多次，提出超過300項檢控，該特遣小組是因應過去發生多宗建造業致命及嚴重工作意外而成立，並展開針對建築地盤的巡查執法行動，特別是新工程及涉及高危工序地盤。

勞工處副處長馮浩賢接受電台訪問表示，特遣小組成功打擊很多不安全作業，至於業界有人「通水」，避免勞工處人員巡查時看到實況，馮指屬違法阻撓巡查，會要求有關方面停止相關行為，否則會報案處理。針對有地盤可能試圖遮掩違規情況，處方會以科技事先在工地外監察，巡查時亦會要求工人繼續工作。

在致命工業意外方面，去年共23人死亡，前年及2021年則分別有25人喪命。馮稱，針對高空工作安全，俗稱「飛棚」的懸空式棚架工作指引，最快今年第一季推出，將強制相關搭棚工人先完成建造業議會培訓課程。有關行業過去習慣「師傅帶徒弟」，隨着時代變化，有需要為工人提供綜合訓練。

馮又稱，勞工處下月將與職業安全健康局合辦科技博覽，鼓勵業界使用科技減低意外率，另外，4月將舉行大規模宣傳和頒獎活動，推廣良好作業模式，期望透過排山倒海宣傳，讓業界建立安全意識。