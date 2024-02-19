公屋住戶資產審查收緊　房署：車輛價值納入計算

政府着力打擊濫用公屋，房委會新一輪物業及居住情況申報將於4月1日開始，當局除繼續加大住戶申報抽查外，亦會加強住戶資產審查，包括租戶持有的車輛價值，境外物業以至新界土地等，一旦超出產限額會發出遷出通知書，實行多管齊下加強審查，善用公共房屋資源。

房屋局局長何永賢指，當局會繼續加強抽查公屋住戶資產，包括公屋租戶的境外物業，當局會與包括廣東省國土資源部核實相關資料。同時，會繼續加大住戶物業申報抽查，並加強住戶資產審查，會留意出入屋邨車輛的情況，並根據車牌向運輸署了解資料，如屬於房委會租戶，車輛價值會納入資產計算，如果發現超出資產限額，同樣會發出遷出通知書。

何又指，房署會打擊濫用公屋小組已聘請退休紀律部隊人員加入，協助加強打擊濫用公屋及加強網絡監察，留意是否有人在網上放租公屋或做旅舍用途等。 而公屋平均輪候時間預料在去年第四季及今年第一季有輕微上升，然後平穩，隨着簡約公屋明年第一季起有單位供應，有信心在2026/27年輪候時間會回落至4.5年的目標。政府亦已聘請顧問搜集市面劏房面積中位數等資料，亦有派員「放蛇」視察劏房。她表示，會配合下個5年傳統公屋供應上升，簡約公屋、過渡性房屋全面出現，可能有較大空間處理劏房問題。

對於政府有意抽查公屋租戶車輛，公屋聯會總幹事招國偉就指，目前公屋戶申報資產包括持有的車輛價值，家庭總資產淨值不得超出入息限額100倍，但車輛會因時間而折舊，影響價值，又指相信不會有很多公屋戶有名貴車輛。 他又指，自去年起房署在打擊濫用公屋上加強抽查力度，令住戶留意要如實申報，不要抱撓倖心態，對善用公屋資源具裨益。