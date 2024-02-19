新春檔內地客訪港旺丁不旺財　人均消費約300元

農曆新年假期結束，內地春節黃金周期間，入境處錄得共125.5萬內地旅客人次訪港，平均每日約15.7萬人次，超越2018年同期的日均人次。旅遊業界指內地訪客數字合符預期，而訪港旅行團就比想像中多，相信與本港舉辦多項盛事有關，內地客人均消費200至300港元，屬合理水平，盼政府提早宣傳盛事，以便旅行社及早規劃和推廣行程。不過，飲食界就指新年市道下跌15%，較預期中的跌幅略少，認為本港要尋找獨特的主題，吸引海外及內地遊客到訪。

旅遊業議會總幹事楊淑芬在電台節目中表示，旅議會原本預期初一至初八黃金周期間，會有約4萬至5萬名內地客訪港，但最終有逾1,980個內地團入境，涉及6.6萬名旅客，超乎預期；每日平均有200多個內地團入境，多於2019年日均逾170團。訪港內地團有半數即日來回，旅客大多來自珠海等大灣區城市，人均消費約200至300港元，屬合理水平。

楊表示每逢內地黃金周假期，本港酒店價格都較昂貴，因此訪港旅行團數目會減少，她建議政府提早在各項盛事舉辦前6至8周宣傳，以便旅行社及早規劃和推廣行程，亦要考慮預留部份門票給旅行團入場。

然而，內地訪港客上升，惟並無帶旺飲食市道。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯指，本港經濟復蘇不理想，股市和樓市下跌，市民收入減少，年尾未必有雙糧或花紅，消費力相當薄弱，加上通關後較多港人北上消費，均未能利好本地消費市場；業界原本較悲觀，預期農曆新年生意額會跌兩至三成，形容15%跌幅已屬「不幸中之大幸」。

徐續指，雖然新年舉辦的各項盛事都能吸引內地旅客訪港，但他們的消費力仍較薄弱，以在冰室用膳為例，人均消費由以往的150至200港元，跌至現時的50至100港元左右。而旅客亦改變飲食模式，以往冰室食客會點較多菜，現改為每人只會「精準地」點一個菠蘿包、一杯熱奶茶，最多多點一份西多士，打完卡就結帳離開。他謂不少國家地區都各有旅遊主題，例如泰國出名陽光與海灘、去瑞士會滑雪、去日本則會購物，認為本港都要尋找獨特的主題，吸引海外及內地遊客到訪。