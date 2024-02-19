競委會辦宣傳挑戰賽　邀高中生推廣《競爭條例》

競爭事務委員會舉辦「玩‧PO‧競」社交媒體宣傳挑戰賽2024，邀請高中學生策劃社交媒體宣傳計劃，推廣《競爭條例》。比賽設有冠、亞、季軍及最「競」人氣王獎。各得獎隊伍可獲得獎學金和獎品，冠軍隊伍更可獲安排跟隨網絡紅人或到競委會作職場體驗。比賽現正接受報名，截止報名日期為2024年4月8日，遞交參賽作品的截止日期則為2024年5月24日。

參賽隊伍可選擇以文字、圖片、影片、漫畫、繪畫、動畫、或互動遊戲等形式，創作兩個Instagram貼文推廣《競爭條例》。入圍隊伍將在為期五天的決賽期內於Instagram及其他社交媒體發布貼文，除了就瀏覽、讚好次數，以及與網民的互動進行比併外，亦會就創意、對《條例》的理解及宣傳成效等評審準則。

2023年2月，競委會向全港中學推出了《競爭條例》教材供老師於課堂上使用，藉此推動高中學生加深認識《條例》的内容，以及競爭的價值，為他們日後投身職場或創業作好準備。活動共吸引近170間學校報名參加。作為該項活動的延伸，競委會現聯同青年成就香港部合辦有關比賽，讓高中學生運用所學到的知識，創作社交媒體宣傳貼子，推廣《競爭條例》。