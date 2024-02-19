YouTube 5淫片裸露性器官　東方再三檢舉獲跟進

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片一直為人詬病，荼毒兒童及青少年不宜，毫無監管。東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現5段裸露性器官及大特寫陰道及陰莖的影片，本月7日再三致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題。其中電影報刊辦今(19日)回覆東方指，將按《淫褻及不雅物品管制條例》跟進相關個案。

YouTube傳播的影片一直為人詬病，缺乏監管，東方再三去信檢舉的5段影片均充斥色情及血腥。第1段影片是拍攝裸體度假村，該處設有裸體海灘、泳池及酒吧，所有住客均赤身露體，大批男女的胸部、陽具一覽無遺，游泳、踩單車、打高球排球、曬太陽、美甲、剪髮均赤條條。第2條影片是陰唇整形術，無格大特寫陰部之餘，更將血腥、恐怖的手術過程呈現眼前，剪開外陰開口的皺褶皮膚，修剪陰部，片尾更展示陰唇皮，非常駭人。

第3條片是裸體短片，一名少女與父母一同看到電視有男女親熱場面，之後獨自回房間後，脫去衣服照鏡。另一名少年則一邊做功課一邊自瀆，得知母親要外出時，索性在房間內脫光衣服。之後，當少男少女共處一室時，兩人同時脫去衣服「玉帛相見」，互問感覺如何，直至家人回家才急急穿回衣服。第4條片是男性私密處熱蠟除毛示範，過程以近鏡及快鏡播出，起初有紙內褲遮陰莖，後來脫陰莖附近的恥毛時，完全無遮無掩，女技術總監手持陰莖，在旁邊塗上熱蠟後，用除毛布拔除恥毛。

最後第5條片是短片，當中有兩名女子的性交前奏，露胸之餘又「露骨」，之後多名男女在家居舉行露體派對，女子被剪開衣服，男男女女赤身露體，用手塗抹顏料在各人身上，意識淫穢。以上大量包含裸露、色情成分的影片，促有關淫審處評定類別。

電影報刊管理辦事處回覆查詢時指，將會按照《淫褻及不雅物品管制條例》跟進相關個案。根據條例，規定任何人都不得發布淫褻物品、管有淫褻物品以供發布，或輸入淫褻物品以供發布，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款港幣100萬港元及監禁3年。《條例》適用於在香港境內發布的物品，包括在互聯網上發布的資料。