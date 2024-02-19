部門批場地太慢　議員稱事後才知龍獅節列盛事

外界批評政府推動「盛事經濟」是「藥石亂投」，而上半年有逾800項盛事更有「篤數」之嫌。身兼香港龍獅節籌委會召集人的議員顏汶羽直指事後才知龍獅節被列入盛事項目，又指活動早於一年前提出申請，卻在舉行約一周前才獲批准場地，批評相關部門未能配合，他強調政府考慮讓旅發局提供一站式服務，包括旅遊及審批場地等相關部門必須配合。

政府在今年1月26日公布盛事項目，而2024香港龍獅節於元旦日在文化中心舉行，當日齊集逾百龍獅和1,500名運動員。顏汶羽表示，在政府公布盛事項目後，才知道龍獅節也包括在內。

他表示，由於當日有兩條龍要由星光大道進入文化中心，又必須確保旅客及市民有路可行，故申請在星光大道局部封閉，然而場地拖延至去年12月下旬仍未獲批，直至與相關部門再商討後，相隔兩日才獲批准，時間實在太緊迫。

在場地以外，他指原本有部分內地醒獅隊有意來港參與，但問及相關部門，獲悉要向以外勞渠道申請來港，由於費時兼購買勞工保險繁複，惟有作罷。他認為政府要推動盛事，部門之間不協調，根本難以成事。

他直指有籌備大型活動的經驗，才知道申請的「門路」，若是外國團體要在港申辦大型活動，根本完全摸不到。他認為政府考慮由旅發局提供一站式服務固然是好，但旅發局過往主要工作是贊助活動及對外宣傳，故負責旅遊事務的文化體育及旅遊、旅遊事務專員及審批場地的部門必須加強配合，否則難以吸引外地團體來港舉辦大型的活動。