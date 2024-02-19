元朗簡約公屋項目動土　料明年第一季落成　月租最平740元

第一個「簡約公屋」項目今日（19日）動土，項目位於元朗攸壆路，政府表示總共有四個簡約公屋項目，元朗攸壆路項目將於明年第一季落成。由於應用新技術，將比傳統公屋在建造成本及時間上大幅下降。房屋局稱1至2人公屋租金為每月740港元，3至4人公屋租金為每月1420港元。

元朗攸壆路地塊面積近960,000平方呎，本身為「熟地」，早年已獲批興建住宅，並鄰近規劃中的北環綫牛潭尾站及新田科技城，根據協議，以規劃及建造時間約兩年加5年居住期為基礎，地塊借用期為7年，元朗潭尾和前新田購物城土地的借用期分別於2025年10月底及2024年10月底屆滿。無償借出該地塊的新地表示，作為第一個借出土地興建簡約公屋的私人發展商，很高興看到項目正式動工，期望項目可協助政府紓緩公屋供應壓力。

財政司官員表示，第一批簡約公屋項目已經全部開工。隨着MIC技術成熟，建造成本較傳統公屋有所降低，成本由149億港元下降至119億港元，節省30億港元成本，第二批簡約公屋項目成本亦有下降17億港元。一個低層單位平均成本為約53萬港元，高層單位成本略高，為約59萬港元，相比傳統公屋平均一個單位建造成本超過90萬港元，官員表示成本已大幅降低。

財政司官員續稱，在建造時間上亦有大幅減少，本次元朗攸壆路項目在去年12月動工，他稱有信心在明年第一季落成，而傳統公屋與該項目相比建造時間會長3年。在第二季時會開始公布申請入住的安排，他還表示，希望一建成就即刻可以入住，中間毋須很長的輪候時間，未來十年會將公營房屋單位增加15萬，當中簡約公屋單位為3萬個。

房屋局官員表示，在建成後會有巴士線路與小巴線路接駁至元朗市中心，相關配套設施亦會配齊。她表示該簡約公屋項目會有兩種戶型的單位，一二人單位約140平方呎，租金為每月740港元，三四人單位約260至270平方呎，租金為每月1,420港元。房屋局官員續稱，如果公屋住戶擁有私家車需要申報，如發現虛報或刻意隱瞞被查出會被罰款或負上刑事責任。