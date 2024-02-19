長者醫療券大灣區試點計劃擴展　病人組織關注醫療事故處理方案

政府今日(19日)公布將7間位於大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，讓合資格的香港長者，在大灣區使用醫療券時有更多服務點選擇，而相關醫療機構包括5間提供綜合服務(全部均有提供牙科服務)的醫療機構和兩間牙科醫療機構，料近170萬名合資格的香港長者受惠。病人組織就關注醫療券是否用得其所，以及一旦遇上醫療事故時的求助事宜，盼港府在此方面多着墨及解說，加強保障該批長者。

香港病人政策連線主席林志釉律師指，此計劃涉及香港政府的公帑在內地使用，與過往不同的是，今次的醫療機構全權由內地管理，港府有責任去設立機制或平台，理順市民的不滿，例如協助在內地使用醫療券後涉及醫療事故，或反映醫療質素的市民投訴問題，避免要他們跨境處理事宜。至於是否涉及濫用問題，例如持有人將醫療券給予夫婦以外的第三者使用，林就指政府需要花工夫去思考如何把關，亦相信完全杜絕存在一定難度。

香港社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌就認為，長者在內地濫用醫療券應較難發生，因為現時在港大深圳醫院使用醫療券都需要經過登記及身份核實，也相信屆時在內地的醫療機構會用同一系統去處理醫療券登記事宜，除非有人用非法途徑去使用，但此情況已涉及犯案事宜。反而，他關注市民在內地求診後，一旦遇到醫療事故會求助無門，促請政府詳細交代相關安排及處理程序，讓市民在內地求醫亦具保障。