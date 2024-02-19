私隱專員公署去年共處理756宗起底個案　進行30次拘捕行動

「起底」行為侵犯個人資料私隱，個人資料私隱專員公署表示2023年共處理756宗「起底」個案，較2022年的1764宗大幅減少57%，並進行30次拘捕行動。立法會政制事務委員會今（19日）討論相關事宜，有議員關注個人資料私隱條例修訂的情況和時間，又詢問關於起底個案的執法和移除資料的情況。

私隱專員公署於2023年共接獲3582宗投訴，較2022年的3848宗下跌7%。在接獲的3582宗投訴中，58%投訴私營機構，8%投訴公共機構／政府部門，34%投訴個別人士。被投訴的私營機構中，金融及財務行業佔最多。起底方面，去年公署合共處理525宗與「起底」相關的投訴個案及231宗經網上巡查發現的「起底」個案，較2022年的1764宗大幅減少57%。而私隱專員公署就140宗個案展開刑事調查。

公署合共進行了30次拘捕行動，共拘捕31人。被捕人士將事主「起底」的途徑主要為經社交媒體平台及即時通訊軟件，其餘為張貼單張及郵件。而事主被他人起底的原因，有225人為金錢糾紛，141人為其他原因，104人為家人及感情糾紛，28人為工作糾紛，13人為政見糾紛。公署亦向23個網上平台發出了378份停止披露通知，要求移除超過10600個「起底」訊息。個人資料私隱專員鍾麗玲表示起底的執法有有10多宗成功檢控個案，刑罰方面，判處最重為即時入獄八個月，亦有判處緩刑和社會服務令，但沒有平台被檢控，因他們大部分按要求移除信息。

議員廖長江表示，澳洲在2018年已經實施強制性個人資料外洩通報機制，詢問政府會否研究將中小企業納入機制範圍內，而數據儲存到雲端已經成為主流趨勢，但雲端數據安全責任歸屬缺乏認識，容易成為被黑客攻擊的目標，詢問政府會否給予支持。鍾表示私隱條例的修例方向包括強制性個人資料外洩通報機制，現正與政府審視具體詳細建議，包括事故定義、通部門檻、引入強制性通報等，目前就此的初步看法認為應該強制據報包含所有企業，公署現時也着手進行雲端儲存指引，希望在今年第一季可以發佈，向中小企提供有關數據安全建議。

議員簡慧敏則詢問個人資料私隱條例修訂的時間，以及有否可能年內提交，又詢問哪些平台收到最多停止披露通知。鍾表示正在全盤審視修訂，範圍比較廣闊，如要求資料使用者制定資料保留時限的政策、賦予專員判處行政罰款的政策、直接規管資料處理者等，目前telegram有大量起底信息，但海外平臺執法成效相當好，而5%沒有移除資料的個案，可能屬於時間內延誤，個別個案會找海外對口單位要求移除。

另外，議員譚岳衡詢問不同平台執行通知的落實情況，以及公署有何機制和資源確保通知獲得執行。鍾表示發出執行通知之後會給予一定時限讓企業執行通知內要求的措施，公署會在期限之後和有關企業跟進，牽涉信貸資料庫的個案會去到他們的寫字樓視察運作情況，目前100%的企業在發出通知之後都遵行，如不遵行為刑事個案，可考慮刑事檢控。