職津4月起調高15%　議員促申領期降至最快2個月

立法會福利事務委員會今日(19日)召開會議，討論增加在職家庭津貼(下稱：職津)金額事宣，有議員關注職津的申領期及工時門檻。議員顏汶羽表示，很多僱員都係零散工，未必符合要求，加上很多申請人亦急需政府支援，建議當局將申領期由6至12個月，縮短為2至12個月，並將職津的每月工時要求加多一層到64至144小時。

勞工及福利局副局長何啟明回覆指，申領期是視乎政府的人手變動，如要縮短至2個月，就需要再多一點人手，以核對申請人住戶資產、工時等資料。他指，以現時的人手編制，縮短申領期只會令申請時間變長，所以「呢一刻未必會郁動住」。至於工時方面，若以26個工作日計算，144小時即每日工作5.5小時，水平合理，加上職津原意是旨在鼓勵全職工作，若降至64小時就很難達到政策目標。

議員陳沛良則表示，有部分職津申請人為散工或自僱人士，並非以月薪計算，當局則以「自我申報」的誠信制度處理，截至去年2月，一共有2.05多宗類似申請，故撇除申報，另關注當局有否其他抽查或審查方式，以防止職津遭到濫用。

何啟明表示，局方現時是以「風險為本」方式預防職津被濫用，所以會不時進行抽查，自計劃於2018年4月推出以來，特別調查組共發現逾1,400宗濫用個案，佔整體0.22%，涉及金額1,300萬港元，佔整體撥出津貼額約0.14%，認為濫用情況並不普遍，但局方仍會繼續打擊，防止有關情況出現。

在職家庭及學生資助事務處處長曾裕彤亦指，自述聲明申請佔整體申請量約20%，強調政府就著不同工種，亦有不同方法審查，以確保聲明的真確。他以地盤為例，即使工人沒有工時證明文件，但當局亦會詢問申請人，要求提交其他如平安卡等類近的證明文件，以證明申請人是在該方面工作。

議員鄧家彪亦指，職津每6個月申請一次，或令申請家庭經濟狀況不穩定，關注當局可以改為每月一次；又指積金易平台若如期實施，關注可否與職津的申請資料對摺，以證明申請人的月入狀況。何啟明指，若改為每月申請，變相申請人需每月遞交資產、工時等證明文件，坦言「我哋(政府)唔嫌煩，可能打工仔都嫌煩」，故認為目前的申請期為適當的平衡；至於積金易平台資料對摺，則會另與積金局研究商討當中的可行性。