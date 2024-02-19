平機會主動調查投訴比例低惹關注　僅得2.6%

平等機會委員會表示2023共處理10198宗查詢、接獲1050宗投訴調查，立法會今（19日）討論有關事宜時，有議員關注早前多間大學迎新營爆發性騷擾醜聞，損害香港教育形象，希望平機會可以「移風易俗」，亦有議員關注平機會主動調查投訴的比例只有2.6%，質疑主動調查有否準則和要求。

2023年平機會處理了10198宗查詢，較2022年的8705宗上升了17%，當中6411宗關乎反歧視條例條文及平機會所舉辦的活動的一般查詢；以及3787宗關乎特定情況或事件，並且可能會被確立為投訴。投訴方面，平機會於2023年接獲1050宗投訴調查個案，當中7成個案涉及僱傭範疇。此外，平機會亦進行了28宗主動調查，內容主要關乎招聘、處所的無障礙設施，以及貨品、服務和設施的提供。有關個案是平機會留意到的，或由第三者或不願牽涉調查的受屈人向平機會提出，而平機會決定不對50宗投訴進行調查，並終止另外760宗個案的調查。平機會於2023年為148宗個案進行了調停，當中121宗成功調停，成功調停率為82%，而平機會透過調停為投訴人取得的金錢總額則超過475萬港元。

議員鄧飛關注大學迎新營發生社會為之側目的行為，希望平機會可「移風易俗」，透過宣傳將風氣扭轉。平機會主席朱敏健表示平機會和教育資助委員會直接討論成立專門辦事處處理校園內性騷擾部門，而目前八大資助院校已大部份成立專門處理性騷擾辦事處，甚至有專門主任處理，而未有受到大學教育資助委員會資助的校園，也希望可以做到相同的事情，指平機會會和每一間院校直接接觸。

議員簡慧敏指平機會2023年收到投訴1050宗，主動調查佔28宗，佔比為2.6%，詢問主動調查有否準則和要求，又詢問終止投訴調查的原因為何，以及有否進一步研究加強對內地來港人士遇到的歧視的保障。朱表示主動調查沒有指標，主要看個案性質，大部份投訴有具名投訴人，可從法定渠道處理調查，如不具名的投訴則未能跟進，不過若內容和公眾利益有關，就會進行主動調查。他指大部份不具名投訴主要關於無障礙通道欠缺、食肆通道等，因此個案不多，而由於沒有投訴人，因此平機會會向相關處所提出建議，改善問題。針對對內地來港人士歧視，他指平機會和民間組織有固定聯絡，直接接觸內地移民，立法建議工作方面，政制及內地事務局、平機會以及律政署正就字眼、細節、定義等交換意見，由於目前未有最後定案，因此仍未能提交立法會。