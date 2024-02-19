科大新型腦退化血液測試　現臨床使用於評估藥物成效

香港科技大學今日(19日)宣布，早前聯同倫敦大學學院等國際團隊，完成開發新型腦退化血液測試，目前已可臨床使用，其中將適用於評估新款腦退化藥物效果。團隊指，測試適用於中國和歐洲人，有助檢測腦退化和輕度認知障礙，準確率可分別達近90%和87%。

目前全港約有165萬65歲或以上人士，推算約有8.5萬人患有腦退化和輕度認知障礙。團隊指，新型腦退化血液測試，只需透過抽取少於5微升的血漿，並檢測21種與腦退化相關的血液蛋白濃度，就可以風險評分系統進行分析，從而評估患者的病情。

科大校長葉玉如表示，過去篩選早期腦退化患者，只能依靠醫生的主觀臨床診斷，例如進行認知能力測試等，令不少人察覺到有症狀才去治療，以致延誤了病情控制。她期望，透過新型腦退化血液測試，能夠及早診斷患者，以減輕對患者家庭和社會壓力。

葉又提到，有一種專門用於治療早期腦退化的新藥物，於去年7月成功通過美國食品藥物管理局的批准，期望相關測試能夠幫助篩選適合相關藥物的患者，並用於評估藥物的有效性，從而為患者提供更好的治療。