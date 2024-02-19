恒大指新學年收約300內地生　有意北都建分校

內地、台灣及澳門學生比例由過往10%增至20%，恒生大學校長何順文指恒大本學年的內地生比例約為10%，錄取約250名內地本科生，而下學年有意增加錄取內地本科生，增加至約300人。他表示，會以學生學習為優先，尤其是內地生來港需解決住宿問題，恒大希望至少在第1年入學的內地生可以入住學校的住宿地方，指是因宿位不足而限制了內地生來港，指日後如找到更多宿位，亦會相對增加收生，惟為了顧及學生的學習環境，未必會用盡20%，亦不會有很大幅的增長。

而政府近年力推北部都會區，何順文指亦有意在北都建立分校園，提到恒大校園地理位置較特別，類近可用的用地都已用盡，而北部都會區會是很好的機會擴大校園，但肯定不會整間恒大搬到北部都會區。而政府推動成立應用科學大學，何順文坦言恒大對此興趣不大，因恒大以「博雅+專業」的教育模式施教，與其他院校的優勢各有不同，但亦對其他自資大學有意成為應科大感到高興。

另外，校內新綠色教學大樓「創意人文館」將於3月20日舉行開幕禮，新大樓總樓面面積約3,000平方米，樓高5層，將成為人民社會科學學院的教學基地，內設展覽廊、演講廳、數碼創新製作實驗室、多媒體編輯實驗室，並配備先進燈光和音響系統、動畫、電腦、圖像和影片編輯製作設施。另外，恒大亦於西九M+大樓租用一層作為恒大市區文化中心，面積約830平方米，主要用作授課式研究生及行政人員培訓課程，以及舉辦公眾和業界參與的教育與文化活動，預計於9月啟用。

而政府近年力推北部都會區，何順文指亦有意在北都建立分校園，提到恒大校園地理位置較特別，類近可用的用地都已用盡，而北部都會區會是很好的機會擴大校園，但肯定不會整間恒大搬到北部都會區。而政府推動成立應用科學大學，何順文坦言恒大對此興趣不大，因恒大以「博雅+專業」的教育模式施教，與其他院校的優勢各有不同，但亦對其他自資大學有意成為應科大感到高興。