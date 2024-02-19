逾400地點今起收集利是封　茶飲店推「減3蚊」優惠鼓勵回收

雖然未過正月十五，但眾多人已經拆利是，利是封除了掉棄，亦可回收重用。環保團體今日(19日)起至下月中會透過逾400個收集點回收利是封，其中有茶飲店更推出折扣優惠鼓勵客人回收。團體目標回收達1,000萬個利是封，經篩選後明年再派予公眾重用。

新春不少人都會收到眾多利是，但拆利是取錢後，利是封便成為廢物「用完即棄」，極不環保。綠領行動今日推出第15屆「利是封重用回收大行動」。市民可在下月17日前將仍然乾淨、完整的利是封交到102間參與機構，共逾400個公眾收集點，例如50間莎莎化妝品門市、45個蜆殼油站、領展商場，以及醫院等。茶飲店「天仁茗茶」亦推出優惠，即日至下周日(25日)在店舖回收完整無缺的利是封，便可全單減3元。

綠領行動總幹事何漢威表示，今屆回收活動的收集點數量為近5年之冠，期望更方便市民之下利是封回收量能達1,000萬，較上年目標增加200萬個，而他們會篩選收集得來的利是封，轉化成為「新生利是封」，明年再派發予公眾再重用。環境及生態局首席環境保護主任吳素真則呼籲，市民除了將利是封交到綠在區區或回收箱前，應先多加重用，延長它們的壽命。

另外，環團指有18間企業承諾今年所印的利是封數量按年減少至少10%，合共印少超過160萬的新利是封。而回收計劃過去15年則合共收集逾7,900萬個利是封，相等於拯救逾4,400棵樹或約3.1個九龍公園的樹木。不過，他們說今個新春派發逾150萬個新生利是封，按年少40萬個，進一步調查發現市民大多說家中仍有大量利是封，而毋須再領取新利是封包利是。