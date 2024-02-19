本港上周添2宗退伍軍人確診個案　今年累計錄6宗

衞生署衞生防護中心今日(19日)公布，上周(本月11至17日)期間本港錄得2宗社區感染的退伍軍人病個案，兩名男患者均有長期病患，中心正追查病源。截至本月17日，本港今年錄得6宗退伍軍人病個案，去年及前年則分別有121及80宗。

新增個案患者分別為57歲男病人，有長期病患，居於油尖旺區；以及另一名74歲男病人，有長期病患，居於東區。衞生署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

當局表示，凡男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。