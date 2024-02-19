醫療券可北上睇牙　牙醫學會料生意減1至2成

醫療券大灣區試點計劃擴大適用範圍，新增2間牙科醫療機構，有不少港人在通關後已有北上睇牙的習慣，香港牙醫學會會長陳超余指生意本來已較以往下跌2至3成，而長者醫療券可在內地睇牙，他預料本港的牙醫業界會再受到一輪短期的衝擊，生意再減少約1至2成。他又指〝除了港人北上睇牙外，亦流失了一批居於內地但來港睇牙的客戶。不過，陳余超亦相信香港的求診習慣是重質素多於價錢，而牙醫水準及質素都較高，相信在熱潮過後，尤其是剝牙等較大型的治療，消費者都會尋高水準的服務。

他續指，本港有一個有效的監管制度，令香港牙醫的服務維持優質水準，如日後港人在內地睇牙後出現意外，或有其他問題，都應要有一個投訴機製作處理。同時亦應該對外公布選擇兩間牙科醫療機構的準則，提高透明度，讓消費者自行選擇。

其中一間新增的牙科醫療機構深圳愛康健口腔醫院，策略及投資總監陳永基指現時醫院每月平均有1萬名港人接受口腔護理服務，佔總體顧客約一半，主要是因為地理位置方便，加上香港的牙科服務供不應求。而目前仍難以估計，可使用長者醫療券會令多少長者轉到旗下醫院就診，相信價錢、醫療質素、地理位置等會是考慮因素。

陳續指，醫院的服務定價主要參考內地公立醫院的收費水平，一般洗牙及補牙收費，約為香港的半價。而日後長者到醫院接受牙科服務，醫療券只是多一個付款方式，定價不會改變。