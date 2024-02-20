李龍基未婚妻被控6罪 申請保釋被拒即時還押看管

歌手李龍基的畫家未婚妻王青霞（Chris）近年黑材料不斷，自稱透過優才計劃來港的她，突傳出因內地旅客身份涉逾期居留，而遭入境處拘捕接受扣查，今日(20日)在沙田裁判法院提堂，早上8時許，Chris由入境處的車輛送抵法院。

約10時許，現年36歲的王青霞上庭時穿黑外套，束馬尾，戴綠色口罩，神情憔悴，木無表情，她被控6條控罪，王青霞申請保釋但遭法官拒絕，需繼續還押，案件押後至4月16日再訊，另於2月28日作保釋覆核申請。根據香港法例《入境條例》（第115章）第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，一經定罪後，最高可判罰款港幣五萬元及監禁兩年。

王青霞6條控罪：

（1）為取得入境證而作出虛假陳述，被控於2019年10月23日或該日前後，取得入境證申請，而作出明知虛假陳述，聲稱在萊頓大學獲頒發工程學碩士學位。

（2）使用虛假文書，被控於2019年10月23日或該日前後，有三份畢業證書的副本屬虛假。

（3）違反逗留條件，原本在港逗留至2020年2月9日為止，而在2023年3月26日仍留在港。

（4）向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述。聲稱在2023年3月26日的前幾天從內地經港珠澳大橋管制站入境香港。

(5）違反逗留條件。原本在港逗留至2023年4月24日為止，而在2024年2月17日仍留在港。

（6）管有虛假文書。三份畢業證書副本，屬於虛假，而在無合法權限或解釋下保管該文書。

案件編號：STCC/688/2024