農曆新年假期港人外遊多於旅客入境　政府稱是多年來常態

本港疫後出現報復式外遊熱潮，政府今日(20日)表示，過去的農曆新年假期，香港人外遊人數比旅客訪港入境人數多，聲稱是多年來的常態，老生常談，又指原因之一是去年因為疫情結束，出外旅遊出現報復式情況，加上兩地來往頻密，一小時生活圈交通配套日趨完善，南北往返亦成為常態，有很多香港人回內地探親和公幹。

在旅客訪港方面，農曆新年假期一連8日有143.6萬旅客人次訪港，其中100多萬人次是從內地來港，平均每日15.7萬，較去十一假期高出百分之15，酒店入住率理想，首數日達到9成，在煙花匯演日當晚連偏遠酒店也爆滿，旅客過夜增加。

另外，政府又提到過去因疫情而轉去其他地區的活動也回到香港，例如亞太區皮革展、去年移師新加坡美酒展、美國最大的流行文化和時尚展覽。政府會繼續多管齊下推動盛事經濟，包括巴塞藝術展、珠寶展等，2024年亞博館和會展將舉行310場展覽活動，估算每150萬遊客可帶來0.1%GDP增長。

針對新加坡重金吸引美國天后Taylor Swift開演唱會，香港會否參考，港府指不同地方有不同方式，而香港和其他城市不斷競爭，其他城市也不斷求進，港府會繼續在這方面努力。至於不同演唱會活動，會按實際情況爭取，香港也一向舉辦不同演唱會，香港會努力爭取，確保有足夠吸引力和競爭力，而運用公帑要用得其所，有足夠回報效益。