去年23宗致命工業意外　勞工處完成8宗調查　

本港工業意外頻生，去年就發生23宗致命意外。勞工處回覆傳媒查詢時指，截至今年1月中，23宗致命個案中有8宗完成調查，當中2宗不適用職安健法例，其餘6宗已向持責者發出傳票，正進行司法程序。有家屬指父親在清拆村屋時被石屎壓住後死亡，其後揭發工人並無相關經驗卻被要求做清拆工作，盼了解真相。而勞工處的「職安警示」應用程式內容被指千篇一律，更有6宗致命意外沒有發出警示，立法會議員促改善。

勞工處在嚴重或致命工業意外發生後，會在網頁、專設應用程式發出「職安警示」，提醒業界採取安全措施。不過，有傳媒發現自1月初發現，去年有6宗致命意外後，勞工處未有發出「職安警示」。 處方回覆查詢時指，網頁其後上載當中3宗個案，至於其餘3宗，處方指不適用職安健法例，包括涉及自然死亡及非僱員身份，因此無發「警示」。

翻查「職安警示」，內容包括意外日期、地點、摘要、參考資料連結等。「意外摘要」一般不足100字，部分約20字，主要交代事發經過。安全建議每篇內容相若，最常見是「制訂及實施有效的監察及控制制度」。

勞工處副處長馮浩賢接受媒體訪問時透露，會改善「職安警示」內容及發放方式，最快今年第一季正式推出。處方正試行新版本應用程式，新增動畫講解「警示」內容，方便業界接收及轉發，並增設舉報功能，容許匿名投訴安全問題。他說，就意外初步調查，若掌握到清晰理據，或可於短片中加入有關分析。對於公開工業意外調查結果的建議，他指由於或涉及司法程序，要小心處理，透露將檢視職安健法例，可一併考慮有關做法。

就工業意外的調查結果，過往一般半年才會公布。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，政府應公開所有嚴重職場意外調查結果，讓公眾監察。她以早前紅館大型屏幕墜下事故為例，政府公開調查報告是良好示範，認為所有職場意外應參考這種披露方式，讓各界吸取教訓。

議員周小松認為，「職安警示」現有內容欠針對性，認為應簡單直接，盡量披露成因，並非只重申整套安全規則，並確保工人接收到安全訊息。