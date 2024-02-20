32歲男警涉向同志施藥肛交被控　案件將交付高院處理

執法部門早前調查一宗於去年3月中在尖沙咀區一酒店發生的同志疑被落過量迷姦水命案期間，發現一名本地男子，涉嫌與涉案酒店房間發生的非法肛交案件有關。經初步調查後，人員在去年3月16日拘捕疑涉案，現年32歲的男警員，他於被捕後已被停職。該男警於上周三（14日）被落案起訴1項「未經同意下作出的肛交」罪，今（20日）於九龍城裁判法院提訊。 被告暫毋須答辯，控方指案件將交付高院處理，並申請先將案件押後至3月28日交往東區裁判法院作交付程序。裁判官最終批准控方申請。

被告陸曉駿（32歲），報稱公務員）。他被控1項未經同意下作出的肛交罪，指他於2023年3月16日在尖沙咀九龍酒店的1132號房間內，在男子X並不同意下與他肛交。裁判官按控方申請，將案件押後並交往東區裁判法院作交付程序。裁判官批准被告以1萬港元現金繼續保釋，但需遵守以下條件，包括需交出旅遊證件、不得離港、居於報稱地址、每周1天往警署報到，及不得接觸控方證人。

執法部門於去年3月接報指，漆咸道南一間酒店有人暴斃，人員到場發現一名25歲男子伏屍於酒店房內，案件原列作屍體發現案。經調查後揭發有人涉在男同志圈使用俗稱「迷姦水」的毒品迷姦他人兼偷錢搵食。人員經調查後就該命案拘捕了一名市場推廣主任，其後再拘捕本案的涉事男警，懷疑他涉及在同一房間內與他人非法肛交的案件。至於該宗酒店命案，該區姓市場推廣主任最終被控施用藥物以獲得或便利作非法的性行為及誤殺等13項控罪，案件將交付往高院處理。

案件編號：KCCC 435/2024